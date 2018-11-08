Bakan Albayrak: "Faizler düşecek" 08 Kasım 2018, Perşembe

Krediler yüzde 30'ların altında, 40'lardan 50'lerden. Makas çok açık daralacak. Marj makası yüzde 10'lara dayandı. Finansman maliyeti ve kredi maliyeti daha da düşen faizlerle desteklenecek. Kasım ayında likidite çok daha aktif olacak. Şimdi söylemeyelim. Küresel yatırımcıda çok ciddi anlamda artış oldu. Çok önemli bir ihalemiz oldu. Piyasalar açısından baktığınızda hazine finans programı çerçevesi içerisinde bu noktada yoğun bir talebin gerçekleştiği tahminlerimizi gerçekleştirdik. Yüzde 5.5'lik getiri ile talebin 3 katından fazla hazine likidite sürecini ortaya koyduk. Talep yüksek vadeler daha iyi reel sektörümüz başta devlet olarak bu adımlarla daha da hissetmeye devam edeceğiz.