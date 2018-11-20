Bakan Albayrak: "Faiz düşüşü aralıkta da devam edecek" 20 Kasım 2018, Salı

BDDK'dan takip ediyorum. Faizler yüzde 25'lerin altına inmeye başladı. Bu trend aralık ayında devam ederek daha da düşecek inşallah. Hem piyasa belirsizliğinin kalkması hem de fiyatlandırmayla daha da düşecek. Mobilya ve beyaz eşya sektöründen hatta otomotiv sektöründen aldığımız pozitif haberler bizleri sevindiriyor. Reel sektörde güçlü işbirliği ile yönettiğimiz bu süreçten reel sektörün güçlü çıkmasıyla dengelenme sürecine çok önemli bir fayda olacağını düşünüyoruz. Ülke ekonomimize olan güveni güçlendirmeye başladık. Türkiye güçlü duruşuyla yoluna devam ediyor. Gerek uluslararası gerek yurt içinde ihaleler yapmaya güçlü bir likidite oluşturmaya devam ediyoruz. Bu süreçte Türkiye, ticaret hacmini artırarak kazan kazan çerçevesinde politikalarını sürdürecektir. Türkiye ile ticaret iş, işbirliği yapan tüm ülkeler desteğimiz ve güvencemiz altındadır. Ne kadar kazanan ülke varsa her geçen gün artmaya devam etmektedir. İşbirliğimizi artırmayı gönülden tavsiye ediyorum.