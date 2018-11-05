"Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten.Eylül'de fahiş bir fiyatlama algısı ortaya çıktı ve bunun enflasyona yansıdığını gördük. Makro datalar gayet doğru bir istikamette olduğumuzu gösteriyor. Kur ve maliyetlerde düşüşü görmeye başladık, Ekim'de enflasyonun ciddi olarak yavaşladığını gösteriyor. Dolar 7.00-7.50'dan bu noktalara geldi. Bu anlamlı şekilde düşeceğini görüyorduk. Maliyetlerde, enflasyonda eylül ayına kıyasla ekim ayında durumunu gördük. 2018'in ekim ayı 2017'nin ekim ayına yakın. Kasım ayında çok daha iyi bir seyri görüyoruz. Birçok anlamda enflasyonla mücadeleyi görüyoruz. Pozitif seyrin ekim ayında devam ettiğini. Giyim beyaz eşyada ise kasım ayında iyileşmeyi göreceğiz. Ortaya koyulan rakamlar kasım aralık ayları için trendin gayet olumlu olduğu ve yılsonu hedeflerini yakalacağımızı görüyoruz."
Bakan Albayrak; "Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten"05 Kasım 2018, Pazartesi
- 5 Kasım Müge Anlı'da şok gelişme! Yasemin Oruçoğlu cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı!
- Türkiye İran'a yaptırımlardan muaf olacak mı?
- İstanbul’da 4 kişilik ‘büyücü’ şebekesi çökertildi
- Oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Adliyesi'ne geldi
- Bakan Albayrak: "HALKBANK'ın yaptırımları ihlal etmediğini gördük"
- Bakan Albayrak: "Mevduat faizi daha da düşecek"
- Bakan Albayrak; "Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten"
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sağlık çalışanlarının takdirini aldı! EDHO son bölüm dillere desten oldu!
- Çarşaflı firar canından etti... Ailesi odaya kilitledi, 4. kattan çarşafla inmek isterken yere çakıldı
- Başkan Erdoğan: "Dünyada bir numarayız"
- Başkan Erdoğan: "Devrim niteliğinde adımlar attık"
- Asit saldırısına uğrayan Ukraynalı kadın aktivist öldü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.