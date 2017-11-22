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Bakan Albayrak: Enerji üretim ve tüketiminde rekorlar kırıldı

21 Kasım 2017, Salı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Elektrik Yatırımları açılış töreninde konuştu. Albayrak, "Yenilenebilir kaynakların sistemimize daha fazla entegre olmasını sağlayacağız. Türkiye'de son 2 yıl içinde enerji üretim ve tüketiminde rekorlar kırıldı." dedi.
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