Bakan Albayrak: En kısa sürede faizleri ve enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz 19.03.2019 14:14

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da İş Dünyası İle Buluşma isimli panelde konuştu. Bakan Albayrak, ''Mart, Şubat'tan daha iyi. En kötü geride kaldı dememizin sebebi o. Ekonomimizi ikinci çeyrekten itibaren çok daha güçlü potansiyel büyüme sürecine taşıyacağız. Bu yılın ilk çeyreğinde büyümede çok daha iyi bir performans göreceğiz.'' dedi.