Sebze fiyatlarındaki yükselişe karşı belediyelerin kuracağı tanzim satış mağazalarının iki büyük ilde nerelere kurulacağı merak konusu. Acil çözüm için ilk etapta çadır ve kamyon formülü bulundu. Tarım Kredi Kooperatiflerinin doğrudan üreticiden aldığı meyve ve sebzeler sadece işçilik ve nakliye masrafı eklenerek çadır ve kamyonlarda satışa sunulacak.
Bakan Albayrak duyurmuştu! Ucuz meyve-sebze satışlarının nasıl yapılacağı belli oldu09.02.2019 09:28
- Bakan Albayrak duyurmuştu! Ucuz meyve-sebze satışlarının nasıl yapılacağı belli oldu
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