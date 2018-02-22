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Bakan Albayrak: Denizde rüzgar santrali yapılacak

22 Şubat 2018, Perşembe
1. Enerji ve Maden Forumu'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Rüzgarda dünyanın en büyük off-shore (deniz) projesini hazırlıyoruz. İhalesini bu yıl düşünüyoruz. Borda, dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduk, bazı önemli tesisleri açıklayacağız. Güneş ve rüzgarda 1000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık. Güneş YEKA'sına pil depolama düzenlemesini ekleyerek, bu yaz bitmeden iki ihaleyi de planlıyoruz..." dedi.
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