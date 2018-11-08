Bütçe disiplinini gözettik. Enflasyonla mücadele konusunda yapısal reformlar için adımlar atmaya devam ediyoruz. Gıda fiyatlandırması noktasında bu hafta ilk toplantımızı yaptık. Gıda komitesi çok daha güçlü gelişmelerle 3 bakanlık olarak bu sürece başladık. Enflasyonda kasım ve aralık ayında çok daha güçlü adımlar atacağız. Detaylı ticaret verilerine bakıyorum YEP'te. 60 milyarlar diyorlardı, bizim 45'ti. Ağustos ekime baktığımda 40 milyar doların altına inmeye başladığımızı gösteriyor. Yılsonu rakamları böyle giderse yılsonu cari dengeye gebe. Bu kriz tellallığı ölçüsündeki spekülatif ataklar devam etmeyecek. Çok daha iyi gidiyoruz.
Bakan Albayrak: "Cari açıkta sürpriz gelebilir"08 Kasım 2018, Perşembe
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