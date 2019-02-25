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Bakan Albayrak bugün açıklayacak! İstihdam seferberliği başlatılıyor

25.02.2019 10:35

Geçtiğimiz yıllarda büyük oranda etki gösteren istihdam seferberliğine bir yenisi daha ekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 yılı için gerçekleştirilecek seferberliğin ayrıntılarını bugün düzenlenecek toplantıda açıklayacak.


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