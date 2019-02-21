Bor madeninde yeni yatırımlar olacak. Bugün itibarıyla 24-30 bin noktaya dağıtılıyor. Hem sağlıklı, hem kaliteli, hem yerli ve milli. Halkımızdan o kadar yoğun teveccüh ve talep var ki, neredeyse fabrika kapasitesini iki katını arttırmak üzere yoğun faaliyet ortaya koyuyorlar. Bu sadece tüm çamaşırlar için değil renkli çamaşırlar için gelişecek yoğun mesaiye başlandı. Savunma sanayinde, sağlık alanlarda da bu teknolojiyi ortak üretecek ülkelerle bu adımı atmıştık, yeni dönemde daha da güçlü devam edecek.
Bakan Albayrak: Bor madeninde yeni yatırımlar olacak21.02.2019 01:25
- Bakan Albayrak: Bor madeninde yeni yatırımlar olacak
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