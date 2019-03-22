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Bakan Albayrak: Birileri seçim sürecini etkilemeye çalışıyor

22.03.2019 22:01

Varlık Fonu işin uzmanı birileri tarafından, SPK'nın almış olduğu kararın çok rahat anlaşılması gerekirse, bilinçli manipülasyonla sosyal medya üzerinden algı oluşturmaya çalışmış. Varlık Fonu'nun satılmasıyla ilgisi yok. Tam tersine Varlık Fonu'nda 50-100 milyar değer var ortada. Tam tersine bilançosunu daha büyütmek durumdayız. Bu noktada resmi çok net bir şekilde ifade etmek lazım.


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