Bakan Albayrak: "Bir taşla iki kuş vuracağız" 12 Aralık 2018, Çarşamba

Önümüzdeki dönem lafta değil, sermaye piyasalarını güçlendirecek ürün ve kaynak çeşitliliği, finansal okur yazarlık ile her şeyi artıracağız. Yoğun mesai ile bu sektörü de son dönemdeki adımlarımızla daha da güçlendireceğiz. AR-GE kanunu ile yüksek katma değerli üretimi yenilikçi üretimle destekliyoruz.Kalkınma Bankası, Kalkınma ve Yatırım Bankası ile yasası geçti. Ankara'dan İstanbul'a taşıyarak çok daha etkin bir yapıya büründürüyoruz. Gençlerimize önem veriyoruz, daha da yatırım yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz için genç istihdam ve girişimciliğini destekliyoruz. En büyük avantajımız gençler. Bir taşla iki kuş. Rahmetli Özal'ın bahsettiği orta direği ilk defa gerçekleştiren hükümet olduk. 29-30 yaş ortalaması Avrupa 40 yaş... Türkiye'de dinamik yapı var. Bunun yanında kadınlarımızı destekliyoruz. 15 yıl önce iş gücüne katılımları kadınlarımızın yüzde 15'lerden 30-40'lara çıktı. Dışa bağımlılığımızı azaltacak politika setlerimizi hayata geçirmeye başladık devam edeceğiz. AR-GE girişimcilik eko sistemi için öncelik vereceğiz.