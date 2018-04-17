Bakan Albayrak: "Almanya, Türkiye için vazgeçilemez çok önemli bir ortak ve partnerdir." 16 Nisan 2018, Pazartesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Berlin'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Almanya, Türkiye için vazgeçilemez çok önemli bir ortak ve partnerdir." dedi.