Bakan Albayrak: "Adam gibi çalışmayan madenci ve ocaklara 'güle güle' deriz" 19 Haziran 2018, Salı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak; "Kurallara uygun olmayan, vahşi işletmecilik yaparak çevreye, yerel insanımıza zarar verecek şekilde işletmecilik yapan hiçbir maden şirketi faaliyette bulunmayacak. Bunların hepsinin kapısına kilit vurulur, ya adam gibi yaparlar ya da hepsine 'güle güle' deriz"