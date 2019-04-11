Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketini açıkladı. Bakan Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda duyurduğu Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019'u A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendiren TİM Genel Sekreteri Prof.Dr. Kerem Alkin, ekonomide yeni yol haritasının nasıl şekilleneceğini anlattı.
Bakan Albayrak açıklamıştı! Ekonomide yeni yol haritası nasıl şekillenecek?11.04.2019 00:14
- Bakan Albayrak açıklamıştı! Ekonomide yeni yol haritası nasıl şekillenecek?
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