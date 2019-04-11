Haberler Web TV Bakan Albayrak açıklamıştı! Ekonomide yeni yol haritası nasıl şekillenecek?

Bakan Albayrak açıklamıştı! Ekonomide yeni yol haritası nasıl şekillenecek?

11.04.2019 00:14

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketini açıkladı. Bakan Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda duyurduğu Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019'u A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendiren TİM Genel Sekreteri Prof.Dr. Kerem Alkin, ekonomide yeni yol haritasının nasıl şekilleneceğini anlattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları