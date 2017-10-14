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Bakan Albayrak: AB'yi geride bıraktık

13 Ekim 2017, Cuma
8. Uluslararası Enerji ve İklim Forumu'na katılan Enerji Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. Yenilenebilir enerji bakımından Avrupa Birliği'nin geride bırakıldığını açıklayan Albayrak, "Türkiye olarak devreye alınan rüzgar enerjisi kapasitesi büyüklüğüne göre 2016’da dünyada 7'inci, 2017’de ise Avrupa’da üçüncü ülke olduk." dedi.
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