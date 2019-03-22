Bakan Albayrak A Haber ve A Para ortak yayınında 22.03.2019 10:25

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para’ya konuk oluyor. Berat Albayrak'ın katılacağı A Haber ve A Para ortak yayını 22 Mart 2019 Cuma 20:00’da başlayacak.