Bakan Albayrak: 2019 yılı bizim için çok iyi bir yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos'ta soruları yanıtladı. Bakan Albayrak; "Odaklandığımız en kaliteli şey büyüme. İlk çeyrek Türkiye için beklenenden iyi başladı" açıklamasında bulundu. Alsbayrak, "Faizlere baktığımızda aslında Merkez Bankası faizleri arasında fark azalmaya devam ediyor. Mali ve para politika uyumu son yılların en iyi seviyesinde. Sadece ihracat değil, büyüme her yönden büyüme. Türkiye çok dinamik bir ülke. Ekonomiden ötesi var. Türkiye iyi bir dönemde." ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak: 2019 yılı bizim için çok iyi bir yıl olacak24 Ocak 2019, Perşembe
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