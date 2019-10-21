Bakan Akar'dan TRT World Forum 2019'da önemli açıklamalar 21.10.2019 16:32

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum 2019'da açıklamalarda bulundu. Akar, "Barış Pınarı Harekatı'nda bizim tek hedefimiz sınırlarımızı korumaktır. Tüm terörist grupların ortadan kaldırılmasıdır." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları;

Bizim operasyonlarımız NATO'nun operasyonlarını tamamlamaktadır. NATO ile bir araya gelerek tehditlere karşı savaşmada ortak bir çerçevede hareket etmemiz gerekiyor.

Türkiye Akdeniz'de KKTC'nin haklarını koruyacaktır.

Müttefiklerimiz arasında YPG/PKK konusunda bazı ikilemler olduğunu görüyoruz. Özellikle YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz. Müttefiklerimiz PKK ile eş değer YPG'yi desteklemeye başladı. Her bir silah PKK eli aracılığıyla veriliyor ve bu silahlar bize doğrultuluyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda bizim tek hedefimiz sınırlarımızı korumaktır. Tüm terörist grupların ortadan kaldırılmasıdır. Taahhütler yerine getirilirse harekat sona erer. PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez.