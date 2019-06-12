Bakan Akar'dan partilere 'askerlik sistemi' ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın muhalefet partilerini ziyaret ederej yeni askerlik sistemi hakkında bilgi verecek...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik düzenlemesi ile ilgili yarın CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret edecek... Bakan Akar, muhalefet partilerine yeni askerlik düzenlemesi hakkında bilgi verecek.
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