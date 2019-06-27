Bakan Akar'dan NATO'ya F-35 uyarısı 27.06.2019 15:14

Milli Savunma Bakanı Akar, Jeffrey'e Münbiç’te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiğini, Fırat’ın doğusunda planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye’nin görüşlerini aktardı. Görüşme sonrası açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır. F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır. Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız." dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı'ndaki görüşmenin ardından Akar, AA muhabirinin sorularını da yanıtladı. ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile dün gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'nin S-400 ve F-35 savaş uçağı tedarikinin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Akar, şunları söyledi:

"S-400 tedarikine ilişkin Rusya ile sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. Kısacası bu bitmiş bir alımdır. F-35 projesindeki iş birliğimizin engellenmesine Türkiye'nin ne ABD'nin ne de NATO'nun çıkarlarına hizmet edecektir. Türkiye sadece bir müşteri değil, F-35 Programı'nın yatırımcılarından ve üretim ortaklarından biridir. F-35 Programı'na ilişkin tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar yerine getirdik. Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız."