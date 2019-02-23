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Bakan Akar'dan FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili flaş açıklama

23.02.2019 11:14

Pentagon'daki temaslarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iadesi konusunu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.


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