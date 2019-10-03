Haberler Web TV Bakan Akar'dan ABD’ye Güvenli Bölge uyarısı: Oyalama olursa bu iş biter (Video)

Bakan Akar'dan ABD’ye Güvenli Bölge uyarısı: Oyalama olursa bu iş biter (Video)

03.10.2019 23:24

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Esper'e Güvenli Bölge konusunda oyalama veya geciktirme olması durumunda çalışmaların biteceği bilgisi aktarıldı. Öte yandan Türkiye'nin ABD'den beklentisinin silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK / PYD/ YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması olduğu bildirildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları