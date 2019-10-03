Bakan Akar'dan ABD’ye Güvenli Bölge uyarısı: Oyalama olursa bu iş biter (Video) 03.10.2019 23:24

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Esper'e Güvenli Bölge konusunda oyalama veya geciktirme olması durumunda çalışmaların biteceği bilgisi aktarıldı. Öte yandan Türkiye'nin ABD'den beklentisinin silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK / PYD/ YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması olduğu bildirildi.