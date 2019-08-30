Bakan Akar: YPG çekildi bilgisi var ama teyide muhtaç (Video) 30.08.2019 12:49

Milli Savunma Bakanı Akar, "YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin konuştu.

Bakan Akar, " YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz. Dün takriben 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter, iki Türk, iki Amerikan helikopteri, havadan keşif ve gözetleme yaptı." dedi.

Bakan Akar ayrıca S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin ikinci bataryasının intikalinin eylül ortasında tamamlanacağını söyledi.