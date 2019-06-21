Bakan Akar: Hainler layık oldukları cezayı buldu (Video)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatı davada verilen cezalar hakkında "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatı davada verilen cezalar hakkında "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi.
Doğu Akdeniz konusunda açıklamalarda bulunan Akar, "Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyeceğimizi oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı her zaman söyledik" ifadelerini kullandı.
S-400 MESELESİ
Rusya'dan S-400 alınması konusunda konuşan Hulusi Akar, "Türkiye NATO'ya ilişkin tüm sorumluluklarını eksiksiz ve aksaksız yerine getiriyor. 'S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız' filan yok. Bu bir tedarik meselesi. Bunun F-35 ile ilişkilendirilmesini şiddetle reddediyoruz" dedi.
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