Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi

F-35'lerin teslimatıyla ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kasım'da uçakların Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı." dedi. ABD sözcüsü, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını söylerek küstah tehditte bulunmuştu.
Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi14.03.2019 11:43
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