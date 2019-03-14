Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi 14.03.2019 11:43

F-35'lerin teslimatıyla ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kasım'da uçakların Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı." dedi. ABD sözcüsü, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını söylerek küstah tehditte bulunmuştu.