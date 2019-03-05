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Bakan açıkladı: Zeytin Dalı Sınır Kapısı önümüzdeki hafta devreye girecek

05.03.2019 14:27

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını açıkladı. Pekcan, "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek." dedi.


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