Bakan açıkladı: Zeytin Dalı Sınır Kapısı önümüzdeki hafta devreye girecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını açıkladı. Pekcan, "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek." dedi.
Bakan açıkladı: Zeytin Dalı Sınır Kapısı önümüzdeki hafta devreye girecek05.03.2019 14:27
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