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Bakan açıkladı! Turizm fonu seçimden sonra yasalaşacak

01 Şubat 2019, Cuma

A Para'da Özlem Doğaner'in konuğu olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizmdeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Turzim Fonu'nun seçimden sonra yasalaşacağını düşünüyorum" dedi.


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