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Bakan açıkladı: Nöbetçi noterlik 6 Nisan'da başlıyor

13.03.2019 11:46

Adalet Bakanı Gül: "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibarıyla başlatıyoruz."


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