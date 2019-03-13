Bakan açıkladı: Nöbetçi noterlik 6 Nisan'da başlıyor

Adalet Bakanı Gül: "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibarıyla başlatıyoruz."
Bakan açıkladı: Nöbetçi noterlik 6 Nisan'da başlıyor13.03.2019 11:46
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