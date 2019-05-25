Bakan açıkladı! İşte emeklilere bayram ikramiyesinin yatacağı tarih

Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Kurban ve Ramazan bayramları öncesinde emeklilere ve SGK'dan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alanlara verilen bayram ikramiyesi tutarı 1000 TL'dir. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiyeler ne zaman hesaba yatar?
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