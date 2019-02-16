Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çiftçilere büyük müjde geldi. Çavuşoğlu, "Çiftçiye ilaç, gübre ve tohumda da tanzim satış geliyor" dedi.
Bakan açıkladı: Gübre ve tohumda da tanzim satış geliyor16.02.2019 17:40
- Bakan açıkladı: Gübre ve tohumda da tanzim satış geliyor
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