Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz" açıklamasında bulundu.
Bakan açıkladı: Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz03.03.2019 14:11
- Bakan açıkladı: Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz
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