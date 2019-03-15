Bakalım Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bu görüntülere ne diyecek? HDP'li Temelli CHP ile ittifakı bu sözlerle açığa çıkardı! 15.03.2019 18:13

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ihanet çemberi etrafında kümelenen Zillet İttifakı, seçim çalışmalarını da birlikte yürütüyor. Fakat her defasında bu iTtifak yalanlanıyor veya gizlenmeye çalışılıyor. Ama vatan düşmanleri kol kola olmayı da ihmal etmiyor.



İŞTE CHP'NİN REZALETİ

İşte CHP'nin rezaleti... İşte CHP'nin vatan düşmanlığı... İşte CHP'nin ittifaktan da öte yaptığı iğrençlik... CHP'nin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Her fırsatta PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yok diyen CHP bakalım bu görüntülere ne diyecek...

HER ŞEY ORTADA!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin yaptığı bir açıklama ortaya çıktı. Temelli açıklamada CHP'nin kendileriyle açık açık ittifak yaptığını kurduğu cümleler ile belirtti.

"EĞER SEÇİLİRSE HDP OYLARIYLA SEÇİLECEK"

Temelli, "Mansur Yavaş'ta bilecek ki eğer seçilmişse HDP oyları ile seçilmiştir. Eğer seçilirse HDP'lileri yok sayarak Ankara'da siyaset yapamaz. Aynı durum İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu için geçerlidir" ifadesini kullandı. Şimdi CHP'liler İmamoğlu ile skandallarıyla gündeme oturan Mansur Yavaş'a mı oy verecek yoksa onların adı altında PKK'nın siyasi ayağına mı?