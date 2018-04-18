Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı ne anlama geliyor? 17 Nisan 2018, Salı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada 'erken seçim' çağrısında bulundu. 25 Ağustos 2018'i tarih olarak belirten Bahçeli, seçimlerin bu tarihte yapılması gerekliliğini söyledi. Peki Bahçeli'nin bu çağrısı ne anlama geliyor? Bahçeli'nin açıklamalarını Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı A Haber'de değerlendirdi.