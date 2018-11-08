İstanbul Bahçelievler'de lise öğrencisi Mert Can Karagöz'ün pompalı tüfekle öldürülme anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren ismin 15 yaşındaki M.K. olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan M.K. 2 gün önce okulda kavga ettiği Mert Can Karagöz'ü öldürdüğünü itiraf etti.
Bahçelievler'deki dehşet anlarının kamera görüntüleri ortaya çıktı!08 Kasım 2018, Perşembe
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