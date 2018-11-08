Haberler Web TV Bahçelievler'deki dehşet anlarının kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Bahçelievler'deki dehşet anlarının kamera görüntüleri ortaya çıktı!

08 Kasım 2018, Perşembe

İstanbul Bahçelievler'de lise öğrencisi Mert Can Karagöz'ün pompalı tüfekle öldürülme anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren ismin 15 yaşındaki M.K. olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan M.K. 2 gün önce okulda kavga ettiği Mert Can Karagöz'ü öldürdüğünü itiraf etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları