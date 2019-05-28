Bahçelievler'de tehlikeli yıkım! 11 katlı 80 dairelik apartman böyle yıkıldı 28.05.2019 15:25

İstanbul Bahçelievler'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan Basın Sitesi'ndeki 11 katlı, 80 dairelik apartman yıkıldı. Görüntülerde hiç bir önlem alınmadığı ve bina yıkılırken sadece tankerin üzerinden bir işçinin su sıktığı görüldü. Yıkımın ardından her yer toz duman oldu ve insanlar zor durumda kaldı. Tankerin yanından da saniyeler önce bir aracın geçtiği, facianın eşiğinden dönüldüğü kameralara yansıdı. Çevredekilerin panik içinde izlediği yıkım anbean görüntülendi.

İstanbul Bahçelievler'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi.



Bahçelievler basın sitesinde bulunan 11 katlı 80 dairelik apartman geçtiğimiz aylarda riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Tahliye edilen apartman kontrollü olarak yıkılmak istendi. Ancak yapılan çalışma sırasında hiçbir önlem alınmayınca yıkım kontrolden çıktı.

Büyük bir gürültü ile yıkılan 11 katlı bina, ortalığı toz bulutuna bürüdü. Bu sırada yıkım için çalışan ekipler de toz bulutunun içerisinde kaldı.

O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Yıkım sırasında kimsenin yara almaması bir faciayı önledi.







