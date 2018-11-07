Bahçelievler'de pompalı dehşeti! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Emre Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Sırtından ve ensesinden yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çevrede delil araştırması yapan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Bahçelievler'de pompalı dehşeti! Lise öğrencisi hayatını kaybetti07 Kasım 2018, Çarşamba
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