Bahçelievler’de metrobüs kazası meydana geldi. Seyir halindeki metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bahçelievler’de metrobüs kazası24.02.2019 13:30
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