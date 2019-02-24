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Bahçelievler’de metrobüs kazası

24.02.2019 13:30

Bahçelievler’de metrobüs kazası meydana geldi. Seyir halindeki metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.


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