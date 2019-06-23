Bahçelievler'de kim kazandı? 23 Haziran Bahçelievler İstanbul seçim sonuçları: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı ne oldu? (Video) 23.06.2019 19:58

23 Haziran Bahçelievler İstanbul seçim sonuçları oldukça merak ediliyor. Sandıklar kapanır kapanmaz ilk sonuçlar takvim.com.tr sayfasında sizlerle olacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan seçimle her şey aynı olarak korundu. Sadece kura çekimi yapılmadı. Bu bağlamda seçimden çekilen partilerde oy pusulasından çıkartıldı. Bahçelievler seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Bahçelievler 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından takvim.com.tr'de olacak. İstanbul Büyükşehir Başkanı olmak için 4 parti ve 17 bağımsız aday kıyasıya yarışacak. Bahçelievler son dakika seçim sonuçlarını ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranını merak edenler bu sayfada kalın.