Bahçelievler'de kaza sonrası aracın arkasında duran 2 kadına otomobil çarpma görüntüleri ortaya çıktı (Video) 23.04.2019 11:10

İstanbul Bahçelievler D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki iki kadın diğer sürücüleri uyarmak için reflektör koymak yerine hasarlı aracın arkasında beklerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.