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Bahçelievler'de kaza sonrası aracın arkasında duran 2 kadına otomobil çarpma görüntüleri ortaya çıktı (Video)

23.04.2019 11:10

İstanbul Bahçelievler D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki iki kadın diğer sürücüleri uyarmak için reflektör koymak yerine hasarlı aracın arkasında beklerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.


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