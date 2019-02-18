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Bahçelievler'de hareketli dakikalar! Zabıta daireleri mühürlüyor

18.02.2019 13:06

İstanbul, Bahçelievler’de bulunan bir sitede zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı daireleri mühürlüyor. Sitenin 80 daire ve 12 dükkandan oluşan 11 katlı bir bloğundaki daireleri dolaşan zabıta ekipleri, boşalan daireleri mühürlerken, halen binada oturan daire sakinlerini ise 3 gün içerisinde dairelerini boşaltmaları konusunda uyardı.


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