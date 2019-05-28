Bahçelievler'de 11 katlı bina böyle yıkıldı! Yıkım öncesi hangi önlemler alınmalı?

İstanbul Bahçelievler'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı binanın yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşlar tedbirsiz davranıldığını söyleyerek yıkımı eleştirdi. Bahçelievler'deki yıkımda neler yaşandı? Yıkım öncesi hangi önlemler alınmalı? İnşaat mühendisi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber canlı yayınında anlattı.
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