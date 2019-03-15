Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilhili konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir." diyerek sert tepki gösterdi.
Bahçeli'den Yeni Zelanda'daki cami katliamına sert tepki: Tablo korkunç!15.03.2019 13:51
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