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Bahçeli'den Yeni Zelanda'daki cami katliamına sert tepki: Tablo korkunç!

15.03.2019 13:51

Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilhili konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir." diyerek sert tepki gösterdi.


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