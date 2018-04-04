Bahçeli'den sert FETÖ mesajı 03 Nisan 2018, Salı

Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında, "Eğer Pensilvanya'daki hain papaz bir gece yarısı yiğit bir Türk evladı tarafından alınırsa, uçarak ya da gemiyle getirilip Türk adaletinin karşısına çıkarılırsa işte o zaman tüm proje sahiplerinin maskesi bir bir düşecektir." dedi.