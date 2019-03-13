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Bahçeli'den Mansur Yavaş'a "Adaylıktan çekil" çağrısı

13.03.2019 13:32

Sahte senet skandalıyla ilgili konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Mansur Yavaş adaylıktan çekilmeli. Yargı önünde aklanmalı.Yani diyorum ki; yavaş yavaş ayrıl, kimseyi sıkıntıya sokma." dedi.


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