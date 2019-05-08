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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dokunulmazlığın kaldırılması için talep ver ilk oyu ben vermezsem namerdim

08.05.2019 11:47

MHP lideri Bahçeli YSK üyelerine yönelik sözlerini eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Üyelere çete demenin suç olduğu kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etsin. Ben de dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy vereceğimi belirtiyorum." dedi.


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