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Bahçeli'den HDP'li başkanların görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama

19.08.2019 13:21

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak Diyarbakır, Van ve Mardin belediyeleriyle ilgili operasyonlardan dolayı tebrik etti ve başarılar diledi. Bahçeli, telefon konuşmasında, "Hükümete desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.


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