Bahçeli'den flaş yerel seçim açıklaması 01 Aralık 2018, Cumartesi

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, "Cumhur ittifakı içerisinde jestler de olabilir. Biz sayın Erdoğan ile görüşmeye hazırız." dedi.