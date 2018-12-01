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Bahçeli'den flaş yerel seçim açıklaması

01 Aralık 2018, Cumartesi

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, "Cumhur ittifakı içerisinde jestler de olabilir. Biz sayın Erdoğan ile görüşmeye hazırız." dedi.


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