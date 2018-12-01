Bahçeli'den flaş yerel seçim açıklaması

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, "Cumhur ittifakı içerisinde jestler de olabilir. Biz sayın Erdoğan ile görüşmeye hazırız." dedi.
Bahçeli'den flaş yerel seçim açıklaması01 Aralık 2018, Cumartesi
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