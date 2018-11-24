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Bahçeli'den flaş ittifak açıklaması

24 Kasım 2018, Cumartesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya'daki Belediye Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar bulundu. Bahçeli, "Cumhur ittifakının devamı milli beka için mecburidir." dedi.


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