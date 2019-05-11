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Bahçeli'den flaş İstanbul mesajı

11.05.2019 23:01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Beka için milli karar, cumhur için istikrar" temalı iftar programında konuştu. Bahçeli, "İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir." dedi.


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